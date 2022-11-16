Социальные контракты помогают Приморью бороться с бедностью

Все больше жителей региона открывают свое дело, уверенные в поддержке государства. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В 2021 году всего около 12% жителей Приморья находились за чертой бедности, и это при средних показателях в 11% по всей России*. Итоги за нынешний год подводить еще рано, но есть большая вероятность, что в нашем крае доля населения с небольшим доходом сократилась. Дело в том, что в регионе проводят различные мероприятия и принимают меры, направленные на исправление сложившейся ситуации. Одним из таких примеров может служить помощь на основании социального контракта, которая, как отметили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, стала одним из эффективных инструментов борьбы с бедностью.

Так, проект включает в себя несколько направлений работы с приморцами. В нашем регионе особой популярностью пользуются трудоустройство и открытие собственного бизнеса. Последний вариант, к слову, всего за десять месяцев 2022-го выбрали более полутысячи человек, а свое дело на средства соцконтракта уже открыли 506 жителей края.

Уверены, для них ярким примером и некой путеводной звездой служат другие успешные проекты земляков. О таких людях можно узнать благодаря региональной госпрограмме «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, а также с помощью публикаций в СМИ и мероприятий, которые в том числе организовывает центр «Мой бизнес». Из последних событий во Владивостоке выделим конференцию «Тренды и возможности для создания и продвижения своего дела». Участие приняли и те самые предприниматели, уже успешно воплотившие свои идеи в жизнь с помощью соцконтракта и развивающие их дальше. Некоторым проектам уже больше трех лет.

Конференция «Тренды и возможности для создания и продвижения своего дела» собрала несколько сотен человек. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Например, предприниматель из Артема Александр Бухтияров благодаря поддержке государства открыл швейную мастерскую, где теперь вместе с супругой создает одежду, мягкие игрушки и текстиль. Кстати говоря, Александр не только открыл дело, но и в рамках другого направления социального контракта – «поиска работы» – нанял жену.

Или вот другой пример, о котором уже писала «Комсомолка», – Иван Батраченко из Владивостока открыл йога-студию. Мужчина стал каждый день заниматься практиками, чтобы поправить здоровье. Со временем увлечение превратилось в профессию.

А еще на площадке «Безопасность и возможности» своим опытом поделилась Олеся Назарова из Большого Камня. У женщины своя собственная небольшая пекарня с полезной выпечкой. Мастерица обучает кулинарным хитростям всех желающих, постоянно пробует новое и всей душой любит то, чем занимается.

Заготовки для рисования картин по номерам делает Ольга Хартюк. Интересной идеей стала разработка полотен по фотографиям клиентов, которые потом сами раскрашивают их. Девушка признается – это нравится приморцам. На конференции около ее стенда всегда было людно: посетители активно рисовали Владивосток по заготовке предпринимателя.

Отметим, что на мероприятии выступил заместитель председателя правительства региона Николай Стецко, который подчеркнул, что самозанятых становится больше:

– На данный момент в Приморском крае зарегистрировано более 52 тысяч самозанятых. Каждый самозанятый может рассчитывать на помощь от государства на развитие своего дела. Деньги на это заложены в федеральном и краевом бюджетах.

Напомним, социальный контракт – это соглашение, которое орган социальной защиты заключает с малоимущими семьями или малоимущими гражданами, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в нашем крае. С момента старта проекта в 2020 году в регионе заключено около пяти тысяч социальных контрактов. Более 75% из них – с семьями, имеющими детей.

* Информация взята из рейтинга регионов по доходам населения, который составило издание РИА Новости. Журналисты агентства опирались на данные Росстата. Медианные доходы, которые использованы в расчетах, являются оценкой на основе показателей за 12 месяцев – с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года. Предполагалось, что население за чертой бедности имеет среднедушевые доходы ниже официальной границы бедности.

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