Первореченский район Владивостока расчищают от незаконных объектов

С начала года специалисты вывезли больше 700 незаконных конструкций. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Самовольно установленные гаражи и другие конструкции, портящие облик города, продолжают убирать с улиц Владивостока. Работы ведутся практически ежедневно. В этот раз под снос пошли незаконные объекты, установленные в Первореченском районе на улицах Карбышева и Героев Варяга.

Дело в том, что местные жители, несмотря на продолжающуюся «гаражную амнистию» и возможность оформить разрешающие документы, до сих пор не узаконили объекты. Более того, собственников заранее предупредили о демонтаже, разрешив самостоятельно вывезти самовольно установленные объекты. Но далеко не все воспользовались этой возможностью. Теперь же, чтобы вернуть имущество, владельцам предстоит заплатить штраф за незаконную установку, раскошелиться за услуги по демонтажу, перевозке и хранению, а главное – предъявить документ, подтверждающий собственность.

Под снос идут и незаконные торговые киоски. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

– Гаражи тех, кто проигнорировал просьбы, мы убираем своими силами. После демонтажа остаются горы мусора, ведь в таких гаражах, как правило, люди хранят хлам – старые шины, мебель и т. д. Поэтому не только проводим демонтажные работы, но и сразу же наводим порядок, расчищая территорию от мусора, – поделились сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий.

В этом году специалисты вывезли с улиц города уже больше 700 незаконных гаражей. Помимо металлических боксов рабочие демонтируют незаконные торговые объекты и рекламные конструкции. Все конструкции размещаются на площадке временного хранения, поэтому у собственников есть возможность их вернуть.

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