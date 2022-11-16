Один человек погиб, 25 эвакуированы: страшный пожар случился в Приморье

Возможные последствия пожара.
Фото: Архив КП
Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара в Надеждинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Один человек погиб, еще 25 жильцов дома эвакуированы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
ЧП произошло накануне. В 13:02 на телефон пожарной охраны поступило сообщение. На другом конце провода сообщили о пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме в поселке Новый Надеждинского района.
Когда пожарные прибыли к месту возгорания, в одной из квартир на первом этаже горела комната, также наблюдалось сильное задымление. Весь подъезд тоже объял дым, а потому специалистам пришлось эвакуировать из дома 25 жильцов.
Когда пожарные разбирали и проливали конструкцию, то обнаружили тело пожилой женщины 1938 года рождения, но уже без признаков жизни. В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю сообщили, что огонь уничтожил 20 квадратных метров жилья. Всего в тушении были задействованы две единицы пожарной техники и пять человек личного состава.
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