Один человек погиб, 25 эвакуированы: страшный пожар случился в Приморье

Возможные последствия пожара. Фото: Архив КП

Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара в Надеждинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Один человек погиб, еще 25 жильцов дома эвакуированы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло накануне. В 13:02 на телефон пожарной охраны поступило сообщение. На другом конце провода сообщили о пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме в поселке Новый Надеждинского района.

Когда пожарные прибыли к месту возгорания, в одной из квартир на первом этаже горела комната, также наблюдалось сильное задымление. Весь подъезд тоже объял дым, а потому специалистам пришлось эвакуировать из дома 25 жильцов.

Когда пожарные разбирали и проливали конструкцию, то обнаружили тело пожилой женщины 1938 года рождения, но уже без признаков жизни. В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю сообщили, что огонь уничтожил 20 квадратных метров жилья. Всего в тушении были задействованы две единицы пожарной техники и пять человек личного состава.

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