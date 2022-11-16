Историей девочки из Приморья, которая провела ночь в холодном подъезде, заинтересовался Следком

Санкции статьи предусматривают крупные штрафы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком заинтересовался историей из Дуная, где 10-летняя девочка ночевала в подъезде. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает Следственный комитет Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что случилось, мы уже писали ранее. Изначально было известно, что девочка провела ночь на ковриках в подъезде – считай, на бетонном полу. Инцидент подтвердила уполномоченная по правам ребенка в Приморье Ольга Романова. Детали уточняют компетентные органы, ну а мы лишь публикуем возможные причины кошмара – со слов соседей.

Чуть позже в полиции рассказали, как все было на самом деле. Несовершеннолетняя пояснила, что банально побоялась возвращаться домой. Пошла к соседке. И только потом началась суматоха, из которой зародилась версия, что Веру нашли едва ли не без сознания в холодном неотапливаемом подъезде.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей маму девочки собираются наказать. Речь о штрафе до пяти тысяч рублей, а максимальной санкцией может стать арест до четырех суток.

Однако из-за того, что историей заинтересовался Следком, наказание может стать суровее. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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