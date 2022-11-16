Молодые специалисты совмещают работу с обучением по индивидуальным учебным планам. Фото: Елена ЗАДОРОЖНАЯ

Студенты старших курсов колледжей Приморья активно трудоустраиваются в Примтеплоэнерго. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

По его словам, около 30 учащихся приняты на работу по специальностям слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, автослесарь, электрогазосварщик, водитель, слесарь-ремонтник, электромонтер и другим рабочим профессиям. Молодые специалисты совмещают работу с обучением по индивидуальным учебным планам с использованием дистанционных технологий.

– Такой формат сотрудничества между Примтеплоэнерго и учебными учреждениями края оказался востребован у современной молодежи, так как позволяет ребятам во время учебы осваивать на практике выбранные профессии, повышать квалификацию при помощи наставников, получать полноценную заработную плату и трудовой стаж, – рассказал Владимир Малюшицкий.

Директор Спасского филиала Примтеплоэнерго Вячеслав Бабич отметил, что встречи с учащимися колледжей, где ребята узнают о деятельности предприятия и успехах работающих однокурсников, в филиале проводят регулярно.

– Отзывы о ребятах самые положительные. В условиях дефицита кадров после проведенной частичной мобилизации трудоустройство студентов колледжей для нас стало большим подспорьем. Молодежь быстро включается в работу и активно осваивает навыки профессии. Высокие результаты показали ребята, принятые на объекты слесарями по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Востребованная профессия в наше время, которая с учетом перевода наших котельных на газ в будущем станет еще ценнее, – отметил Вячеслав Бабич.

Выпускники колледжей быстро включаются в работу предприятия. Фото: Елена ЗАДОРОЖНАЯ

По словам студента 3 курса Спасского политехнического колледжа Вячеслава Сергеева, обучающегося по специальности электрогазосварщик и трудоустроенного в Примтеплоэнерго, осваивать мастерство ему помогает наставник, который передает свой опыт и внимательно следит за успехами в приобретении навыков. После завершения учебы Вячеслав планирует остаться в Примтеплоэнерго.

– Работа нравится, практика интересная, первое время было немного сложно, но уже появляется ценный опыт, – поделился Вячеслав.

– Система наставничества применяется во всех филиалах предприятия. С помощью грамотных наставников работающие студенты осваивают азы профессии и отрабатывают алгоритмы действий в различных ситуациях, – высказался Владимир Малюшицкий.

По его информации, трудоустройство студентов ведется в Спасском, Лесозаводском, Арсеньевском, Владивостокском филиалах Примтеплоэнерго. Соглашения с учебными учреждениями по привлечению учащихся к работе планируется заключить в Находкинском, Партизанском, Михайловском и Дальнегорском филиалах Примтеплоэнерго.

– Наше предприятие, как одно из наиболее стабильных и крупных в сфере жизнеобеспечения в Приморье, может дать хороший старт в профессиональной деятельности молодым кадрам. У активных ребят всегда есть перспективы карьерного роста, – отметил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий.

Наставники помогают молодым осваивать мастерство. Фото: Елена ЗАДОРОЖНАЯ

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