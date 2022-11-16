В Приморье вручат театральный «Оскар»

Мероприятие состоятся в ближайший понедельник, 21 числа. Фото: Приморский театр имени М. Горького

21 ноября в 17 часов в большом зале Приморского краевого драматического театра имени М. Горького состоится 29 Церемония награждения премиями «Серебряный медальон» имени Народного артиста СССР А.А. Присяжнюка. На протяжении всех лет конкурс организует Приморское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ совместно с министерством культуры и архивного дела Приморского края.

В этом году в конкурсе участвуют шесть театров Приморского края: Академический театр имени М. Горького, Приморский краевой драматический театр молодежи, Драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской Уссурийска, Театр Восточного военного округа Уссурийска, Приморский краевой театр кукол, Театр кукол имени Г.С. Анисимова Находки.

Кто станет победителями в 15 профессиональных театральных номинациях конкурса и, наконец, кто станет обладателем Серебряного медальона – ГРАН-ПРИ в 2022 году, организаторы церемонии сохраняют интригу.

В праздничном вечере примут участие артисты всех театров Приморского края.

Пока мы ждем заветной даты, можно посмотреть результаты 2021 года.

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