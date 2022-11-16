К Черной пятнице Почта России предлагает скидку на подписку

На снимке еженедельная газета, «Телепрограмма» и журналы «Фиксики». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

До 25 ноября подписаться на периодические издания можно со скидкой до 27%. В преддверии Черной пятницы Почта России совместно с издательскими домами снизила стоимость подписки на более чем 250 газет и журналов.

Комплект из двух изданий «Комсомольской правды», ежедневной газеты и еженедельника с «Телепрограммой», можно выписать на 1 полугодие 2023 года за 419 рублей в месяц. Детский журнал «Фиксики», созданный по мотивам популярного мультфильма, стал дешевле на 17% – месяц подписки обойдется в 110,69 рубля.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. Оформить подписку можно для себя или для близких, в том числе проживающих в другом регионе России.

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