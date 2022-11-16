Товары из Приморского края вошли в топ-100 продуктов России

Победители давно зарекомендовали себя как производители хороших продуктов. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Приморские продукты стали победителями конкурса «100 лучших товаров России». 11 местных изделий удостоили звания лауреата, еще 14 получили статус дипломанта. Также сотрудников ряда приморских компаний наградили знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества», сообщает «КП – Владивосток».

Уровень представленной продукции определялся с помощью выставки-дегустации. Гости мероприятия могли попробовать мясную и рыбную продукцию (колбасы, сосиски, полуфабрикаты), молочную (йогурты, молоко, сыры, кефир) и мучную (хлеб, торты, пироги) от местных производителей.

По словам заместителя председателя правительства Приморского края Николая Стецко, победители давно зарекомендовали себя как производители хороших продуктов на территории края.

Стоит отметить, что акция «100 лучших товаров России» проходит в стране 25 лет. Приморцы регулярно принимают участие в конкурсе.

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