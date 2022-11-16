Эксперты из Приморья расскажут «Комсомолке» о восстановлении после травм и составе преступления

Слушайте «Комсомольскую правду» на волне 90.4 FM. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

17 ноября в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM радиослушателей ждет сразу две программы. Любопытно, что одна из них возвращается после продолжительной паузы, подробнее – в материале dv.kp.ru.

В 9:05 обсудим «Больше правил с Виговским», а именно – поговорим о восстановлении после тренировок, травм и операций.

Боль в мышцах, суставах, апатия – всем знакомо такое состояние. Зачастую это не показатель слабости, а всего лишь свидетельство того, что организм не успел восстановиться после каких-то нагрузок или травм. Важно правильно отдыхать и восстанавливаться. И неважно, тренировка это была, перенесенная травма или оперативное вмешательство. От чего зависит восстановление и как это сделать правильно – об этом и побеседуем. Гость студии: Дмитрий Виговский, спортивный врач, специалист по реабилитации и лечебной физкультуре, тренер, health-менеджер.

А в 10:05 в эфир возвращается радиопрограмма «Народный адвокат». Поговорим о составе преступления, сбыте и скупке краденого. Напомним об инциденте, когда парни во Владивостоке почти три часа снимали колеса с чужого авто перед камерами и очевидцами.

Сюрреалистическая история произошла в приморской столице в районе торгового центра «Снеговая Падь». Два молодых человека приметили колеса легкового автомобиля, припаркованного неподалеку, и решили украсть их. Демонтаж занял 2,5 часа, о чем владелец машины сообщил в социальных сетях. Подозреваемых несколько раз запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Опознать наглых юношей для правоохранителей не составит труда. Что ждет нарушителей, какое наказание возможно в этом и похожих случаях – будем разбираться. О составе преступления, о сбыте и скупке краденого расскажет Алексей Ананьев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Опора».

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