С начала недели во Владивостоке специалисты мэрии проверили питание в шести школах

Проверки столовых проводятся регулярно. Фото: Администрация Владивостока

За первую половину этой недели во Владивостоке специалисты по работе с муниципальными учреждениями образования посетили шесть школьных столовых, чтобы проверить качество еды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В понедельник, 14 ноября, специалисты управления вместе с председателем комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока Людмилой Таран и депутатом Марией Лагуновой посетили школу № 80. Комиссия проверила не только меню в столовой и качество подачи блюд, но и санитарные документы.

– Ребята кушают с аппетитом, все свежее, вкусное. Непременно будем продолжать визиты в школы нашим депутатским корпусом. Очень важно, чтобы в школах питание было организовано на достойном уровне, – отметила Людмила Таран.

В этот же день блюда в школе № 83 проверили начальник управления образования приморской столицы Максим Кильчевский и представители внутришкольной группы контроля питания. От родителей здешних учеников поступила жалоба, однако ревизоры не обнаружили существенных нарушений.

Специалисты пришли в школы после жалоб родителей. Фото: Администрация Владивостока

Еще один рейд по столовым прошел в среду, 16 ноября. Специалисты посетили сразу несколько школ: № 14, 21, 62 и 77. Начальник управления образования незамедлительно сообщил руководству учреждений и компаниям – организаторам питания о нарушениях.

По словам Максима Кильчевского, повышение качества школьного питания – это важная задача, поэтому родителей просят активно участвовать в проверках.

– Это позволит сделать работу наиболее объективной. Помимо того, мы призываем родителей вступать во внутришкольные группы проверки питания. Для этого следует обратиться к руководству учреждения образования.

Родителей просят принимать участие в рейдах. Фото: Администрация Владивостока

Проверки школьного питания во Владивостоке проходят регулярно. Участвуют не только специалисты управления образования, но и родители, а также внутришкольные группы контроля. На прошлой неделе прошел рейд в гимназии № 1.

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