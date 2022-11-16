Многодетные семьи из Приморья смогут получить 20 тысяч рублей

Заявление надо подать до конца ноября. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Многодетные семьи из Приморья могут получить часть суммы регионального материнского капитала в размере 20 тысяч рублей. Заявление надо подать до конца ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

За выплатами уже обратились почти 4 тысячи семей. Подробнее про условия рассказали в ведомстве:

– Назначение выплаты не ограничивается прописанными целями, ею семьи могут распорядиться по своему усмотрению. Обязательное условие: воспользоваться этой мерой могут малообеспеченные семьи, получающие одну или несколько выплат на детей, а именно – ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет, ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет.

Еще один нюанс заключается в том, что размер регионального материнского капитала уменьшается на каждую сумму выплаты. И если он составляет меньше 20 тысяч рублей, на счет переведут только остаток капитала.

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