В школах Приморья появилась новая система безопасности

Система будет регистрировать вход-выход школьников. Фото: правительство Приморского края.

Большая часть школ Приморья уже перешла на новую систему безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе края.

Оборудования установило «Цифровое Приморье» к 1 сентября. Работать начнет после того, как руководства школ подготовят списки учеников и работников для идентификации в системе контроля доступа.

Конечно же, система не заменит полноценную охрану. Но это действенный инструмент, который не позволит неизвестным попасть в учебное заведение. Также она будет регистрировать вход-выход школьников.

– Основные задачи дежурной смены охраны в школах и на других объектах образования – обеспечение выполнения правил пропускного режима, защита детей и персонала от насильственных действий и посягательств в пределах границ постов охраны и на прилегающей территории, грамотное применение оружия и специальных средств, использование средств связи, тревожной и пожарной сигнализаций, а также средств пожаротушения, – именно это говорится в памятке для частных охранных агентств, принимающих под охрану образовательное учреждение.

В общем, новая система дополнит работу охраны и даст сотрудникам дополнительное время для оценки обстановки, принятия решений и вызова полиции. Кроме того, она усилена новой системой видеонаблюдения.

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