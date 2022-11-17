Утренний Владивосток. Фото: Анна СОБОЛЬ

В четверг, 17 ноября, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. День обещает быть без осадков, ветер слабый до умеренного, а температура воздуха +3...+8°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно. Ветер возьмет направление с юго-востока, усилившись к вечеру. Днем температура воздухе от 5 до 7 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также без осадков, слабый ветер. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днем +3...+5°C.

В Находке до 9 градусов тепла, слабый ветер, после обеда – умеренный южный. Переменная облачность и без осадков.

Согласно многолетним наблюдениям, самым холодным 17 ноября во Владивостоке было зафиксировано в 1922 году – 13,3 градуса со знаком минус. Самым теплым этот день был в 1957 году. Тогда метеорологи зафиксировали +10,9 °С.

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