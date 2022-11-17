В Уссурийске появится мемориал воинам-защитникам Донбасса

Идею предложил глава городского округа. Фото: Администрация Уссурийска

В Уссурийске планируют установить мемориал, посвященный воинам-защитникам Донбасса. Идею предложил глава городского округа Евгений Корж.

Как рассказали в пресс-службе администрации Уссурийска, жителям округа предложили на выбор две локации: памятник появится либо напротив Дома офицеров Российской Армии на улице Советской, либо на Некрасовской около Детской школы искусств.

За первый вариант проголосовали 76% опрошенных, работы начнутся в 2023 году, а пока в администрации округа обсуждают, как будет выглядеть монумент. К созданию проекта привлекли лучших скульпторов и художников.

– Подвиг наших ребят будет увековечен в монументе. Это наш долг и дань памяти землякам, которые ценой своей жизни сражаются за интересы Родины на братской земле, – отметил Евгений Корж.

Специалисты добавили, что в этом году в Уссурийске появилось несколько памятников погибшим участникам СВО. Одну из мемориальных досок в честь служащего 338-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады Никиты Пляшкова установили на стенах Автомобильно-технического колледжа и школы № 28, вторую – на Аллее Героев Суворовского военного училища в честь военного летчика-снайпера Василия Клещенко.

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