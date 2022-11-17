Лев Хамхоев занимает должность более полутора лет. Фото: пресс-служба администрации Партизанского района.

В Приморье утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантом стал глава Партизанского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, еще в марте 2021 года экс-глава администрации Лев Хамхоев расторгнул в одностороннем порядке и по непонятным причинам контракт на проведение капитального ремонта земляной дамбы обвалования на реке Партизанской на сумму более 22 миллионов рублей. После этого глава района вновь инициировал проведение аукциона на выполнение тех же работ, увеличив стоимость контракта до 31 миллиона рублей. Право на ремонтирование дамбы получило некое юридическое лицо, которое находилось на тот момент в достаточно близких отношениях с Хамхоевым.

По факту случившегося заведено уголовное дело – злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления. В феврале 2022 года главу района задержали. Бывший чиновник провел в СИЗО почти четыре месяца, а потом его отправили на «летние каникулы» – меру пресечения фигуранту смягчил Фрунзенский районный суд, и обвиняемый отправился под домашний арест.

В четверг, 17 ноября, стало известно, что заместитель прокурора края Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Партизанского муниципального района. После вручения обвиняемому копии дело направят в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу.

Помимо этого, «под раздачу» попал и учредитель организации, которая выиграла в аукционе. Его обвинили в коммерческом подкупе фирмы-конкурента: за вознаграждение в один миллион рублей оппонент отказался от участия. Уголовное дело рассматривают в Ленинском районном суде Владивостока.

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