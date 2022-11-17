Девять муниципалитетов Приморья присоединятся к системе долговременного ухода за пожилыми

Раньше такая помощь была доступна только жителям Артема, Владивостока, Находки и Уссурийска. Фото: Приморский центр соцобслуживания населения.

Еще в девяти муниципалитетах Приморья появится система долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами. Качественные социальные услуги окажут жителям Дальнереченска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Фокино, Кировского, Красноармейского, Спасского, Черниговского муниципальных районов, а также Пожарского муниципального округа. Раньше такая помощь была только в Артеме, во Владивостоке, в Находке и в Уссурийске.

Как рассказали в краевом центре социального обслуживания населения, когда система только появилась, многие подопечные перешли из тяжелой группы в легкую и в некоторых случаях могут обойтись без помощи соцработников.

– В этом году 500 пенсионеров во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке смогли получить бесплатные социальные услуги в качественно новом формате. В 2023 году планируется расширить территорию и увеличить количество получателей социальных услуг до 680 человек.

У жителей, которые пользуются услугами системы, появилась мотивация к общению, возможность ухаживать за собой, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.

Учреждения социального обслуживания получают информацию о приморцах, которым сложно что-либо делать самостоятельно, от медицинских организаций. Основная задача системы долговременного ухода – максимально вернуть людей в социум и в привычный образ жизни.

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