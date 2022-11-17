Из-за столкновения автомобилей в Приморье ребенок попал в реанимацию

Ранее виновника ДТП привлекали к административной ответственности за превышение скорости.
Фото: УМВД России по Приморскому краю
Авария с четырьмя пострадавшими произошла в Находке. Из-за столкновения автомобилей приморцы получили травмы различной степени тяжести, среди них – ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД.
По информации ведомства, в Находке машина Honda Airwave ехала от проспекта Мира в сторону улицы Постышева и на регулируемом перекрестке столкнулась с Subaru Forester. Из-за аварии четыре человека получили травмы: водители и пассажиры легковушки. Приморцев доставили в больницу. Среди пострадавших также был семилетний мальчик, которого отвезли в реанимацию.
Стаж управления водителя Honda Airwave – семь лет, раньше его привлекали к административной ответственности за превышение скорости.
В ГИБДД отметили, что несоблюдение очередности проезда на перекрестке – одна из распространенных причин ДТП на приморских дорогах.
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