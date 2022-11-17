Неизвестный поймал ребенка во Владивостоке, повалил на землю и начал приставать

«Он не здоров на лицо точно». Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке около школы № 6 неизвестный пристал к ребенку и повалил его на землю. Затем подозрительный человек потянулся к лицу ребенка и либо стал целовать его, либо делать искусственное дыхание. Под конец и вовсе мужчина раздвинул ноги школьника и отпустил.

В сети началось бурное обсуждение происшествия на Эгершельде в районе Леонова, 64. Как пишут местные жители, летом рядом с шестой школой мужчина уже приставал к мальчикам и гнался за одним из них.

– Он не здоров на лицо точно… проведите беседы с несовершеннолетними детьми и не проходите мимо, как вчера многие прошли, – сообщили в одном из пабликов.

Некоторые отмечают, что мужчина действительно нездоров, живет недалеко от Леонова, 64. Также известно, что у него есть брат.

В приморском УМВД сообщили, что начали проверку по факту сообщения в социальных сетях.

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