Температура воздуха опустится до отрицательных значений. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава портала «Примгидромет» Борис Кубай предупредил жителей Приморья об очередном ухудшении погоды. По информации синоптика, удар стихии обрушится на край в конце ноября.

Как поделился метеоролог, предварительные расчеты показывают, что в период с 26 по 27 число в Приморье возможно появление южного циклона: он может пройти через Находку и дальше на север, вдоль восточного побережья. Если прогнозы подтвердятся, то на юге края ожидается снег, а ближе к северу – снегопады, метели, заносы, гололедица и штормовой ветер.

После 27 ноября в Приморье заметно похолодает, во Владивостоке температура воздуха также опустится до минусовых значений, может появиться гололедица на дорогах.

– Наши предварительные расчеты будут уточняться в ежедневном режиме, и окончательный вердикт будет вынесен в оперативных прогнозах и штормовых предупреждениях. А нашим пользователям рекомендую руководствоваться данной информацией при планировании дальних поездок на выходные дни 26 и 27 ноября, – отметил синоптик.

Напомним, что в предстоящие выходные столбики термометров в крае опустятся до -11°C, начнутся дождь и снег. Подробный прогноз погоды можно прочитать в нашем материале.

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