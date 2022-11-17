Новая точка пян-се открылась во Владивостоке

В ближайшее время в городе появятся еще несколько точек. Фото: newsvl.ru

Второй киоск с пян-се открылся во Владивостоке. Точку с корейскими пирожками обнаружили местные жители на улице Снеговой 16 ноября. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Павильон совсем не похож на привычные ларьки, которые раньше можно было найти в разных районах города. Он встроен в забор напротив остановки «ДСК» в виде окошка.

Предприниматель Андрей Чапайда, который вместе с ООО «Синэргос» воскресил продажу пян-се, рассказал изданию, что в ближайшее время в городе появятся еще несколько точек. Так, киоск с пирожками откроют в центре Владивостока уже на этой или следующей неделе.

Как ранее писала редакция, в столицу Приморья легендарные пян-се вернулись после ребрендинга. Информацию о крупном камбэке этой осени анонсировал минпромторг. Затем корреспондент «КП» отправился на Снеговую, 4а, где появилась первая после долгого перерыва точка. Оказалось, что к ларьку выстраиваются большие очереди, а горожане приезжают даже из других районов города, чтобы вспомнить знакомый вкус. Не исключено, что вскоре у популярных киосков обновится меню и будут созданы новые позиции.

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