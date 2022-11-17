В будущем выделенные полосы могут появиться и на других участках. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Некоторые водители во Владивостоке до сих пор не привыкли к новой схеме движения в центре города, и пока не будут отработаны все детали, автомобилистов временно не будут штрафовать за нарушения правил разметки. Этот вопрос обсудили на совещании зампредседателя правительства Приморья Валерий Прокопчук, руководители ГИБДД, минтранса и администрации города.

Как отметил заместитель председателя правительства Приморья, в городе необходимо отработать новую схему, учесть все замечания водителей и сделать ее максимально комфортной и эффективной. По словам врио начальника Управления ГИБДД по Приморью Юрия Колесникова, в районе переулка Павленко, поворота на Семеновскую и к Clover House нужно нанести разметку или установить делиниаторы.

– Кроме этого, перед перекрестками, где нанесена разметка-вафельница, необходимо к светофорам добавить таймер, чтобы водители понимали, сколько у них времени для проезда. Сейчас же возникает ситуация, что машина въезжает на такой участок и вынуждена останавливаться, так как загорелся запрещающий сигнал светофора.

Юрий Колесников добавил, что пока не будет урегулирован трафик в центре приморской столицы, сотрудники ГИБДД будут объяснять водителям о нововведении на дорогах, а штрафы за нарушения разметки временно исключат.

Заместитель главы Владивостока Дмитрий Долгий рассказал, что в будущем выделенные полосы могут появиться на участке от Зари до Второй Речки, также планируется привести в норму тротуары и установить в нужных местах делиниаторы.

Новая разметка появилась во Владивостоке около месяца назад, но многие водители игнорируют ее. Кстати, в столице Приморья установили новые камеры, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу и многое другое.

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