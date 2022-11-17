Поступок таксиста оставит след в книге и подкасте «100 подвигов обычных людей». Фото: предоставлено героем публикации.

Около года назад жители Приморья узнали историю, которая достойна любого кинофильма. Главным героем в ней был таксист Егор Бойко. «Комсомолка» писала, как мужчина во время работы принял роды у беременной пассажирки, но не около роддома, а почти в тайге. Егор быстро прославился своей отвагой. Теперь его поступок оставит след в книге и подкасте «100 подвигов обычных людей».

Пишет о современных примерах мужества и доброты команда всероссийского медиапроекта «Подвиги». Как рассказали редакции, во время финальной подготовки книги выяснилось, что Егор Бойко скончался. Новость о том, что 36-летний парень умер от остановки сердца, поразила приморцев. Произошло все накануне дня рождения спасенного им малыша.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что молодой человек из Черниговки принял роды прямо в салоне автомобиля 7 ноября 2021 года. В заказе был указан адрес жилого дома в Арсеньеве. Судя по всему, семья возвращалась домой от родственников, и, видимо, роддом в планы не входил. Однако судьба распорядилась иначе: перерезать пуповину пришлось в машине, а в поисках фельдшера водитель объехал несколько сел. Мальчик родился здоровым, а назвали его в честь таксиста – Егором.

Во время подготовки книги и подкаста главный герой рассказывал истории жизнерадостным голосом команде проекта «Подвиги». Однако дожить до их выхода Егору Бойко не удалось. «Комсомольская правда» приносит соболезнования всем его родным, близким и друзьям.

Книга «100 подвигов обычных людей» будет в электронном формате. Она станет доступной для скачивания уже 9 декабря 2022 года. В будущем планируется её напечатать. Работы над книгой ведутся в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Работа над серией подкастов – в рамках гранта от Росмолодежи.

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