Константин Шестаков пригласил главу города-побратима из Китая на ВЭФ

Харбин. Архив «КП». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июне 2017-го случился исторический момент – Владивосток и Харбин, самый русский город Китая, стали побратимами. В этом году столицы своих регионов отмечают юбилей – ни много ни мало пять лет. В часть такого события глава Константин Шестаков и мэр Чжан Цисян созвонились по видео и обсудили уже достигнутые результаты сотрудничества, а также поговорили о планах на будущее. Вопросы касались спорта и культуры, экономики и торговли.

Встреча состоялась по видеосвязи. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В первую очередь мэр приморского центра отметил, что первый юбилей сопровождается хорошими показателями и неплохой базой для дальнейшего развития побратимских отношений. В честь этого Константин Шестаков позвал китайских друзей на VIII ВЭФ, который пройдет в столице Дальнего Востока с 5 по 8 сентября 2023 года.

– Хочу пригласить делегацию Харбина принять участие в Восточном экономическом форуме, а также рассмотреть возможность участия нашей делегации в известных бизнес-выставках и форумах Харбина. Все это поможет и дальше развивать наши торгово-экономические отношения.

Константин Шестаков. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Обсудили главы городов и научно-техническое взаимодействие, Шестаков подчеркнул: мы готовы привлекать к этому вузы Приморья и Дальневосточное отделение РАН. Кроме того, немало внимания будет уделено развитию дружбы между школьниками Владивостока и Харбина. Как отметил Константин Владимирович, общение между детьми важно, а их встречи нужно наполнить спортивными и культурными мероприятиями.

Харбинская сторона. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Когда слово взял Чжан Цисян, то подчеркнул, что история контакта двух городов насчитывает далеко не одно десятилетие. Сотрудничество продолжает развиваться, этому не помешала даже длительная пандемия коварного коронавируса. Сегодня правительство Харбина разрабатывает новые подходы и форматы международного общения, которые будут актуальны в нынешних условиях. Международный партнер также согласился, что Владивостоку и Харбину стоит сосредоточиться на взаимодействии в сфере экономики, культуры и спорта.

Торжественная церемония 15 июня 2017 года. Фото: Администрация Владивостока

НАПОМНИМ

15 июня 2017 года в Харбине во Дворце дружбы состоялась торжественная церемония установления побратимских связей между Владивостоком и Харбином. Договор о побратимских отношениях подписали исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов и мэр Харбина Сун Сибинь. Город стал пятнадцатым побратимом столицы Приморья.

Отметим, что первым побратимом Владивостока стал в феврале 1991 года японский город Ниигата.

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