Больше 10 школьных команд из Владивостока сразились за победу в «Поэтическом ринге»

Конкурс прошел во Дворце детского творчества. Фото: Диана ЛАЩЕНКО / Администрация Владивостока.

Во Дворце детского творчества Владивостока состоялся ежегодный конкурс «Поэтический ринг». В этом году он прошел в шестой раз, по словам организаторов, с каждым годом у жителей растет интерес к мероприятию – в нем приняли участие 13 школьных команд. В администрации приморской столицы озвучили победителей.

Как рассказал директор муниципального Дворца детского творчества, председатель жюри Андрей Волков, конкурс призван популяризовать отечественную литературу и пробудить у школьников интерес к изучению российских авторов. Несмотря на это, ребята читают со сцены не только классические произведения, но и стихи современных молодых поэтов или свои собственные.

Конкурс призван популяризовать отечественную литературу среди школьников. Фото: Диана ЛАЩЕНКО / Администрация Владивостока.

«Поэтический ринг» всегда проходит в несколько этапов. Первое испытание – конкурс видеороликов «Струны души», где школьники обыгрывали любимые поэтические строки. В роликах ребят прозвучали стихи Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, приморского автора Бориса Лапузина и многих других поэтов.

Конкурс проходил в несколько этапов. Фото: Диана ЛАЩЕНКО / Администрация Владивостока.

Один из самых ярких этапов – это «Новый взгляд». За несколько дней до конкурса командам путем жеребьевки выдали поэтические произведения, которые им надо было обыграть на сцене.

– Нам достался стих «Машенька» Агнии Барто. Мы подошли ответственно к постановке, каждый из членов команды взял на себя свою роль: искали реквизит, костюмы, разучивали слова. Самым главным актером стала собачка нашей учительницы, которая затронула сердца зрителей. Мы все очень любим литературу и хотели выразить наши чувства на сцене, – поделился участник команды школы № 61 Артем Ковалев.

Последнее испытание – настоящий поэтический батл. Судьи называли одну из тем – «осень», «любовь» или «Родина», а капитаны команд читали свое любимое стихотворение. В завершение мероприятия любой желающий мог поучаствовать в «Открытом микрофоне» и озвучить произведение собственного сочинения.

У школы №61 были самые активные болельщики. Фото: Диана ЛАЩЕНКО / Администрация Владивостока.

– Когда молодые люди занимаются поэзией, любят литературу – это дорогого стоит. И очень трудно нам, как членам жюри, оценивать ребят. Потому что они очень разные, у них разное отношение к литературе, понимание произведений. Но здорово, что они делятся именно своим видением. В таком современном антураже, знакомом им, они представляют нам известные истории, и это правильно, – поделилась участник жюри, доцент кафедры по сценической речи Дальневосточного государственного института искусств Светлана Кустова.

После всех конкурсных этапов наступила церемония награждения финалистов. Лучший видеоролик сняла команда школы № 48, а приза за художественное оформление стола удостоилась школа № 78.

Школу №78 наградили за лучшее оформление стола. Фото: Диана ЛАЩЕНКО / Администрация Владивостока.

В командном зачете третье место присвоили школе № 6 за чтение произведения Сергея Михалкова «Про мимозу», второе – школе № 2 за стихотворение Самуила Маршака «Вот такой рассеянный», а лучший результат показала школа № 61 с инсценировкой произведения Агнии Барто «Машенька».

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