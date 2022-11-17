Врачи Медцентра ДВФУ проводят консультации в поликлиниках Приморья

Речь идет не о профилактических приемах, а о консультациях пациентов с уже выявленными нарушениями сердца и сосудов. Фото: Медицинский центр ДВФУ

Специалисты Медицинского центра Дальневосточного федерального университета отправились в командировки по Приморскому краю для оказания бесплатной консультативной медицинской помощи жителям отдаленных районов и отбора пациентов на плановые высокотехнологичные операции при сердечно-сосудистых патологиях.

Как уточнили в Медцентре, речь идет не о профилактических приемах, а о консультациях пациентов с уже выявленными нарушениями сердца и сосудов. Как правило, эти люди находятся на учете в медицинской системе, регулярно посещают кардиологов и терапевтов в местных поликлиниках. При неэффективности консервативной терапии и определенных симптомах им требуется обязательный осмотр сердечно-сосудистого хирурга.

– В регионе существует дефицит кардиологов и сердечно-сосудистых хирургов. Чтобы пациентам не преодолевать многочасовой путь до Владивостока для первичной консультации, мы сами выезжаем к ним, проводим осмотры, изучаем результаты анализов. В итоге многих направляем в наш центр на коронарографию и УЗИ для верификации диагноза, кому-то сразу назначаем дату госпитализации, – поделился исполняющий обязанности руководителя отделения сердечно-сосудистой хирургии Медицинского центра ДВФУ Алексей Фургал.

Помимо консультативного приема врачи помогают пациентам с оформлением документов для получения талонов на высокотехнологичное оперативное лечение по квоте.

Подобные командировки также дают возможность университетским докторам тесно пообщаться с коллегами из первичного звена, рассказать о новых методах диагностики заболеваний и оперативных вмешательствах, доступных в центре кардиохирургии Дальневосточного федерального университета по полису ОМС и квотам.

География выездных консультаций кардиокоманды Медицинского центра ДВФУ охватит не только крупные города края: Находка, Уссурийск, Арсеньев, Дальнереченск, Спасск-Дальний, но и районные поликлиники в поселках: Хороль, Кавалерово, Михайловка, Покровка и других.

Медицинский центр ДВФУ оказывает высокотехнологичную помощь, проводит диагностику и реабилитацию пациентов на основе последних разработок в области медицины, выступает площадкой для повышения квалификации специалистов со всего региона. В Медцентре практикуются такие формы кардиологической помощи, как аортокоронарное шунтирование, клапанная хирургия, хирургия аорты, гибридная хирургия сердца и периферических артерий, миниинвазивная хирургия коронарных артерий и клапанов сердца, хирургия венозной недостаточности нижних конечностей.

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