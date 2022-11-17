В Приморье экологический оператор вынужден отправлять часть отходов на переработку в другие регионы

Недавно в приморском правительстве обсуждалась необходимость создания технопарка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае складывается непростая ситуация с переработкой и вывозом твердых бытовых отходов. Как регион собирается справляться со сбором мусора, рассказал замгендиректора по развитию краевого государственного предприятия «Приморский экологический оператор» Антон Бибиков в эфире радио «КП – Владивосток».

– Может быть, это звучит как-то дико… сырье, потенциальные деньги и продукция для дальнейшего использования отправляются в другие субъекты РФ. Но, к сожалению, это реальность. У нас нет некоторых видов переработчиков, и мы вынуждены это делать.

Спикер отметил, что недавно в приморском правительстве обсуждалась необходимость создания технопарка. Стоит напомнить, что «КП – Владивосток» писала об этом. Технопарк стал одним из приоритетных объектов, которые собираются построить в регионе.

– Эта конструкция будет заниматься глубокой переработкой отходов. Круг замкнется, и мы получим эффект. Мы собираем, вывозим и сдаем на переработку, и в итоге получается какая-то готовая продукция. Я думаю, что так повысится ВВП нашего края.

При этом собеседник отметил, что объем отходов, которые перерабатываются, достигает показателя в несколько тысяч тонн.

– Скептицизм остается и по сей день. Люди, к сожалению, когда не видят какой-то эффект от этой работы, теряют интерес. Но многое уже сделано и делается, принимаются меры на федеральном законодательном уровне, например, планируется введение дифференцируемого тарифа. Результат будет виден, когда люди заметят перерасчеты в квитанциях.

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