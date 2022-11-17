Во Владивостоке на центральной площади прошел необычный флешмоб

Ребята выстроились в большую надпись «Молодой Владивосток». Фото: администрация Владивостока.

Юные жители Владивостока устроили на центральной площади необычный флешмоб, чтобы поучаствовать в конкурсе «Молодежная столица России». Ребята выстроились в большую надпись «Молодой Владивосток». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Особую символичность флешмобу придает тот факт, что он прошел 17 ноября – в Международный день студента. Тем более что недавно Владивосток вошел в ТОП-7 из 59 претендентов на звание молодежной столицы России в 2023 году.

С 23 ноября по 10 декабря состоится итоговое голосование, которое и выявит победителя. Наш город будет соревноваться с Калининградом, Нижним Новгородом, Мурманском, Новым Уренгоем, Красноярском, Тулой.

Именно победитель сможет именоваться молодежной столицей России, а также получит много бонусов. Среди них самыми интересными можно назвать проведение мероприятий федерального масштаба и дополнительный грантовый конкурс для молодежи города.

– В подготовку заявки на конкурс активно вовлекались лидеры молодежных проектов города, и для нас важно, чтобы их уникальный опыт был масштабирован на другие регионы нашей большой страны. Уникальный статус позволит нам придать новый импульс к развитию молодежной политики в городе. В следующем этапе конкурса мы надеемся на поддержку наших горожан и их активное участие в народном голосовании, – отметила начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Екатерина Ищук.

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