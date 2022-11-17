В международном аэропорту Владивостока появилась православная часовня

В часовне будут проходить православные богослужения. Фото: международный аэропорт Владивостока.

На третьем этаже международного аэропорта Владивостока открылась православная часовня в честь иконы Божией Матери «Благодатное Небо». Об этом рассказала пресс-служба воздушной гавани.

Храмовое сооружение представляет собой небольшое помещение, в центре которого находится икона Божией Матери «Благодатное Небо». Икона выбрана отнюдь не случайно – этот образ покровительствует как путешественникам, так и летчикам.

– Известно особое отношение к иконе героя Великой Отечественной войны летчика-аса, маршала авиации Александра Покрышкина, родившегося в день ее празднования 6 марта, – отметили в пресс-службе аэропорта.

В часовне будут проходить православные богослужения. Любой желающий сможет помолиться и поставить свечи у нескольких икон – Спасителя, Пресвятой Богородицы, целителя Пантелеимона, преподобного Сергия Радонежского и других.

Посетить открывшуюся часовню можно ежедневно с 9:00 до 18:00. По четвергам в 12:00 будет совершаться панихида.

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