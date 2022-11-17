Эксперты проверили эффективность социальных проектов в Приморье

Социально значимые сервисы «Почты России» создают хорошие условия для взаимодействия органов власти и социальных институтов. Фото: правительство Приморского края.

Эксперты Владивостокского государственного университета изучили эффективность проектов социального воздействия в сфере здравоохранения и социальной поддержки населения Приморья. Они пришли к выводу, что меры успешны. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Выяснилось, что социально значимые сервисы «Почты России» создают хорошие условия для взаимодействия органов власти и социальных институтов. Эксперты отметили, что это особенно важно на территориях, где почти не развита транспортная сеть.

Успешен еще один проект по господдержке малоимущих семей с детьми с помощью социального контракта. Почтальоны предлагают таким семьям заключить соглашение с органами социальной защиты. Государство оказывает им материальную поддержку взамен на профобучение или трудоустройство. В Приморье уже заключено почти 4 тысячи таких соглашений.

Также в крае выросло количество жителей, которые участвуют в диспансеризации. Для этого проводилась пропаганда здорового образа жизни, в которой участвовали работники «Почты России». Ведь именно диспансеризация позволяет выявлять и принимать меры на ранней стадии заболевания.

Востребована жителями и доставка лекарств на дом. Сотрудники «Почты России» привозят медикаменты инвалидам, пациентам, перенесшим в течение двух лет инфаркт, операцию на сердце или инсульт, и больным сахарным диабетом.

– Приморский край – первый из регионов России, который успешно завершил пилотные проекты социального воздействия, достижение эффекта которых подтверждено независимым оценщиком, – отметил руководитель агентства проектного управления Приморья Леонид Лебедев.

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