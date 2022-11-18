Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах. Фото: Иван Макеев

В пятницу, 18 ноября, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду на предстоящий день. Синоптики обещают небольшие, а местами и умеренные осадки, в некоторых районах гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, воздух прогреется до 10 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, но преимущественно без дождей. В первой половине дня ветер умеренный юго-восточный, вечером сильный. Температура воздуха +6...+8°С.

В соседнем Уссурийске также без осадков, ветер слабый до умеренного, воздух прогреется до 8 градусов со знаком плюс.

В Находке чуть теплее – 8-10 градусов тепла, ветер слабый до умеренного, переменная облачность и без осадков.

Согласно многолетним наблюдениям, 18 ноября во Владивостоке было чаще холодным. Самая низкая температура фиксировалась в 1922 году и составила -13,3 °С, самая высокая – в 1975 году: +10,0 °С.

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