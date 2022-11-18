«Ростелеком» предлагает жителям Приморья пользоваться личным кабинетом и онлайн-расчетами

Возможные варианты онлайн-расчетов. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» приглашает своих клиентов пользоваться единым личным кабинетом и переходить на удаленные способы оплаты услуг. Онлайн-каналы для взаимодействия с компанией работают круглосуточно и помогают решать максимум задач.

В Приморском крае 79% клиентов «Ростелекома» используют единый личный кабинет для взаимодействия с компанией. Чаще всего его устанавливают пользователи домашнего интернета – 90%. Кроме того, сотрудники «Ростелекома» на этапе подключения услуги помогают пользователям установить личный кабинет и рассказывают, как им пользоваться. Интерфейс простой, понятный и удобный. В нем можно не только оплачивать и подключать услуги и опции, но и пользоваться бонусной программой, которая позволяет экономить.

В едином личном кабинете (ЕЛК) доступны различные операции: оплата, подключение и отключение услуг и опций, оформление «переезда», просмотр баланса, просмотр истории начислений, получение бонусов. Также в ЕЛК встроен чат, в котором клиенты могут напрямую получить поддержку от оператора в режиме онлайн. В чате предусмотрена возможность вложения письменных заявлений, претензий и чеков для поиска платежей.

Возможные варианты онлайн-расчетов:

– с помощью банковской карты в едином личном кабинете (ЕЛК), приложении «Мой Ростелеком» и на сайте «Ростелекома»;

– через платежные интернет-системы и банковские приложения и терминалы;

– на сайте «Ростелекома» через Систему быстрых платежей (СБП) – мгновенный сервис оплаты Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не потребуется);

– через видеосервис Wink на экране телевизора.

Также клиентам «Ростелекома» доступны следующие каналы взаимодействия с компанией:

– мобильное приложение «Ростелекома», чат на сайте компании;

– официальная страница «Ростелекома» в VK https://vk.com/rostelecom;

– круглосуточный контактный центр 8 800 1000 800 (звонок по России бесплатный).

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