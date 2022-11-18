Пенсионеры Приморского края переходят с кнопочных телефонов на смартфоны

Доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров выросла на 21%. Фото: Shutterstock

Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Если годом ранее самыми популярными моделями были кнопочные, то сейчас верхние позиции рейтинга занимают смартфоны. Данными о предпочтениях пожилых приморцев поделились специалисты по big data МегаФона.

В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов выглядит следующим образом:

1) Samsung Galaxy A12;

2) Xiaomi Redmi 9A;

3) Xiaomi Redmi 9C NFC;

4) Apple iPhone 11;

5) Huawei Honor 10 Lite.

Если рассматривать десять самых популярных моделей, к ним добавятся еще пять смартфонов. Прошлой осенью в топ-10 было представлено четыре вида телефонов без сенсорных экранов, а возглавлял его Itel it2163.

За год доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров выросла на 21% – с 50 до 71%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика среди старшего поколения приморцев. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 230 терабайт, что на 26% выше показателей прошлого года.

В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц 24 гигабайта. Особенно охотно в онлайн выходят мужчины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 62%. Зато женщины чаще переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 12% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов края – Уссурийска, Владивостока, Артема, Арсеньева и Находки.

– За год наши абоненты старшего возраста стали почти на 30% чаще выходить в Сеть. Интернет делает их жизнь комфортнее: позволяет всегда быть на связи с близкими, получать новые знания, пользоваться государственными услугами, легко оплачивать жилищно-коммунальные расходы. Мы со своей стороны поддерживаем такую активность и предоставляем пенсионерам бессрочные специальные условия, а также запускаем мобильный интернет в крупных дачных поселках и пригородах, – комментирует директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

В салонах связи МегаФон предоставляется скидка 20% на услуги связи при наличии у абонента пенсионного удостоверения.

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