У бед у всех одно начало – сидели двое, выпивали. Поножовщина между возлюбленными в Артеме

Назначены судебные экспертизы. Фото: "КП" Архив

В Артеме заведено уголовное дело в отношении местной жительницы. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очередная бытовая ссора двух влюбленных (или нет?) закончилась банальной поножовщиной. 27-летняя девушка всадила нож в живот своего сожителя. Причина этого поступка пока не установлена. Медики, прибывшие в дом по улице Братской в Артеме, успели оказать помощь 43-летнему мужчине и спасли его от смерти. Умысел на убийство не был доведен до конца.

В Следкоме сообщили, что в рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, сейчас специалисты допрашивают свидетелей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело – покушение на убийство. Накануне в одном из жилых домов на Тухачевского во Владивостоке неизвестный зарезал мужчину. Преступник тщательно скрывал следы и сбежал вместе с ножом. Но вот уже сутки спустя сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве.

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