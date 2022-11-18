Приморские школьники начнут изучать геодезию и землеустройство

Министр образования Эльвира Шамонова и руководитель управления Росреестра Евгений Русецкий заключили соглашение. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Для учеников 7-10 классов в Приморье краевое министерство образования создаст программу по профильным направлениям «геодезия и дистанционное зондирование» и «землеустройство и кадастры». Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого появится нововведение, заключили министр образования Эльвира Шамонова и руководитель управления Росреестра Евгений Русецкий.

Теперь минобразования будет следить за поступлением выпускников в эти профильные классы, а также подготовит образовательную программу для углубленного изучения и профильной подготовки школьников с 7 по 10 класс.

– Мы хотим, чтобы наши дети, наши выпускники, хорошо понимали, где можно учиться и трудиться на нашей приморской земле. Поэтому в кластерную политику у нас сегодня зашли инженерные классы, естественно-научные, правовые, а также агроклассы, которые уже успешно работают, – отметила Эльвира Шамонова.

Приморское управление Росреестра будет помогать в организации углубленного обучения и профильной подготовки. По словам Евгения Русецкого, специальности геодезии, картографии, землеустройства не у всех на слуху, но и здесь есть простор для творчества, также эти направления дают хорошие перспективы для трудоустройства, а грамотные специалисты всегда и везде востребованы.

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