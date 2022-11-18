Роженицы во Владивостоке остались без колбасы и мяса

Заказчик – клинический родильный дом №3 – в одностороннем порядке расторг контракт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания из Приморья оставила пациентов родильного дома без полноценного питания. Об этом сообщает местное управление федеральной антимонопольной службы. Речь идет о роженицах Владивостокского клинического родильного дома № 3. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ведомство внесло ООО «ВлПрод» в реестр недобросовестных поставщиков. Немногим ранее государственное учреждение и компания заключили контракт на поставку колбасных и мясных изделий для родильного дома. Но, как стало известно сейчас, поставщик от исполнения отклонился, и роженицы остались без полноценного питания.

Заказчик – клинический родильный дом № 3 – в одностороннем порядке расторг контракт и обратился в Приморское УФАС России для решения вопроса о включении недобросовестного поставщика в РНП, что и сделало ведомство – включило ООО «ВлПрод» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Помимо этого, в октябре 2022 года эта же компания оставила КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» без молочных продуктов питания, о чем в УФАС сообщила больница. За это «ВлПрод» также внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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