Во Владивостоке может пойти снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморские синоптики рассказали, что на следующей неделе погода в крае обещает быть изменчивой. В некоторых районах пройдет снег и похолодает до -12°C.

В понедельник, 21 ноября, ожидается небольшой снег, при облачности минимальная температура воздуха достигнет -5…-12°C, на южном побережье ожидаются небольшие положительные значения. Днем потеплеет до +1…+6°C, но на севере Приморья столбики термометров не покажут выше -3°C. Синоптики поделились, что 21-го числа среднесуточные показатели температуры воздуха превысят климатическую норму начала третьей декады на 3-5 градусов.

Во вторник и в среду, 22 и 23 ноября, на погоду будет влиять гребень антициклона, осадки в крае не предвидятся. В темное время суток вернутся крепкие морозы, а днем ожидается умеренное тепло.

Во Владивостоке 21 ноября с вероятностью в 40% может пройти слабый снег. В ночь на понедельник столбики термометров покажут от 0°C до -2°C, а днем температура воздуха повысится лишь на 2-4 градуса. В последующие двое суток осадки не ожидаются. Ночью похолодает до -2…-5°C, а днем останется в пределах +1…+4°C.

Напомним, по информации главы «Примгидромета», 26-27 ноября погода в крае резко ухудшится. На край обрушатся метели и штормовой ветер.

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