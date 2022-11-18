На жителей Приморья завели «уголовку» из-за подделки документов на сайру

Изобретательные предприниматели нарушили ряд законов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Приморского края выявила преступную схему, связанную с реализацией незаконно добытой рыбной продукции. Замороженную неразделанную сайру продали на сумму более 380 миллионов рублей. На злоумышленников завели несколько уголовных дел, специалисты ведут проверки.

В ведомстве установили, что в период с июня 2020 года по март 2022 года по поддельным ветеринарным свидетельствам и ветеринарно-сопроводительным документам нарушители оформили и ввели в оборот 30 килограммов продукции. Со временем масштаб незаконно добытой рыбы увеличился до двух тонн, сведения о которых были неправомерно внесены в ФГИС «Меркурий».

Следует отметить, что распространяли изделия по всей России. Эти нарушения послужили основанием для проверки прокуратурой края.

В ноябре 2022 года было заведено уголовное дело по нескольким преступлениям: подделка, изготовление или оборот поддельных документов (часть 1, статья 327 УК РФ), халатность (часть 1, статья 293) и незаконное предпринимательство с получением дохода в особо крупном размере (пункт «б», часть 2, статья 171 УК РФ).

Решения о возбуждении уголовных дел признаны прокуратурой законными. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле у прокурора Приморского края.

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