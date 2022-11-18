Турнир по хоккею стартовал во Владивостоке

Первая игра прошла 17 ноября на льду «Фетисов Арены». Фото: Алексей Воронин.

Сильнейшие команды приморской столицы проявят свои силы в хоккейном турнире во Владивостоке. Главным призом долгожданного спортивного мероприятия станет кубок мэра Владивостока Константина Шестакова. Первая игра прошла 17 ноября на льду «Фетисов Арены», сообщили в пресс-службе администрации города.

Поддержать спортсменов могли все желающие, ведь вход в спортивно-концертный комплекс абсолютно бесплатный. Большое количество болельщиков собралось на трибунах, чтобы увидеть противостояние «ЦМТО» и «Атлант».

Поприветствовать спортсменов также решил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин:

– Уже больше десяти лет во Владивостоке проходит турниры по хоккею среди любительских команд. За это время игроки значительно выросли, а соревнования вышли на новый уровень. Желаю участникам турнира крепкого духа и ярких побед, а болельщикам – зрелищных поединков, – отметил он.

Матч прошел во Владивостоке. Фото: Алексей Воронин.

Закончился яркий матч со счетом 4:3 в пользу спортсменов «ЦМТО». Следует отметить, что участвует в битве за кубок мэра шесть команд, которые давно полюбились приморцам. Организатором традиционного турнира является Федерация хоккея Владивостока.

Итогом игры стал счет 4:3 в пользу спортсменов «ЦМТО». Фото: Алексей Воронин.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала список домашних игр хоккейного клуба «Адмирал». Проходят они на площадке «Фетисов Арены» в рамках чемпионата КХЛ в 2022-2023 году. Следующий матч «моряков» состоится во Владивостоке 25 ноября. Их соперником будет «Нефтехимик».

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