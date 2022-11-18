«Восточный Порт» принял участие в награждении победителей премии «Формула Движения»

Мероприятие ежегодно собирает тысячи посетителей и профессионалов транспортной отрасли. Фото: АО «Восточный Порт»

Стивидорная компания АО «Восточный Порт» приняла активное участие в деловой программе XVI Международного Форума «Транспорт России – 2022». Специализированное мероприятие ежегодно собирает тысячи посетителей и профессионалов транспортной отрасли. Главное событие транспортников традиционно состоялось на площадке «Гостиного двора» в Москве. В этом году в рамках Выставки новейшие разработки в области транспорта представили более 70 экспонентов.

Знаковым для «Восточного Порта» стало участие в финальном мероприятии Форума – церемонии награждения победителей премии «Формула Движения». Портовики являются партнерами Премии и неоднократно становились ее обладателями в различных ее номинациях. В специальной номинации «Инновационные технологии – проекты будущего» за новаторское производство высоковольтных аккумуляторных батарей для электротранспорта приз гендиректору компании ООО «Энергоэлемент» Александру Логинову вручили представители АО «Восточный Порт».

Одну из наград получил гендиректор компании ООО «Энергоэлемент» Александр Логинов. Фото: АО «Восточный Порт»

– Несколько лет назад, в 2019-м и 2020-м годах, компания АО «Восточный порт» была лауреатом и победителем Премии «Формула Движения» в номинации «Лучший инфраструктурный проект» с проектом по запуску Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Мы всегда были апологетами использования инновационного оборудования и современных технологий в работе предприятия, – отметил представитель приморской стивидорной компании. – В текущем году мы, как давние и постоянные партнеры Транспортной недели, сами решили поддержать Премию и отметить особым призом от нашей компании проект, который, на наш взгляд, может внести особый вклад в развитие транспортной отрасли страны – проект по производству высоковольтных батарей для электротранспорта. Именно эту команду мы хотим выделить и поблагодарить за создание такого инновационного проекта – проекта Будущего.

Компания АО «Восточный порт» ранее была лауреатом и победителем Премии «Формула Движения» Фото: АО «Восточный Порт»

Стоит отметить, что ООО «Энергоэлемент» – первая частная компания по разработке и полному циклу производства литий-ионных накопителей энергии по технологии «Тесла». Специалисты компании разработали и произвели около 1000 батарей для более чем 200 различных проектов. Делают батареи для электромобилей, крупной погрузочной техники, летательных аппаратов, грузовиков, техники для портов, ледозаливочных машин. После окончания срока службы накопителям обеспечивается second life – это процесс, когда батарея уже не подходит для электромобиля, но хорошо может послужить для солнечных панелей.

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