«Город застрянет в пробках»: пропускная способность улиц Владивостока исчерпана

Владивосток – один из самых автомобилизованных городов России. Фото: «Цифровое Приморье»

Владивосток – один из самых автомобилизованных городов России. Именно поэтому пропускная способность улиц исчерпана. «Цифровое Приморье» объяснило, как платные парковки помогут усовершенствованию транспортной системы и спасут город от пробок.

По данным Росстата Приморский край входит в ТОП-3 по уровню автомобилизации в России – на 1000 жителей приходится 511 автомобилей. Его по праву можно назвать «городом для автомобилей». Этому поспособствовали и высокая доступность покупки машины, и рельефные условия. По данным таможни, в текущем году во Владивосток ввезено на 58% больше авто для личного пользования, чем в 2021.

– При сохранении существующих тенденций прогнозируется рост уровня автомобилизации к 2036 году до 572 автомобилей на 1000 жителей, - отмечают в «Цифровом Приморье».

При этом мировая и российская практика показывают, что как только на 1000 жителей приходится 350-400 автомобилей, города отказываются от бесплатного использования общественного пространства для парковки личных авто.

– Необходимо свыкнуться с мыслью, что отказ от привычной парковочной вольницы неизбежен. Иначе город застрянет в пробках уже окончательно и бесповоротно, - отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.

И именно платные парковки помогут снизить нагрузку на улично-дорожную сеть. По крайней мере, так говорится в программе развития транспортной инфраструктуры города. Этому также должны поспособствовать и другие меры: реконструкция участков улично-дорожной сети, строительство новых участков УДС с целью ликвидации «узких мест» на магистральной транспортной сети, организация транспортно-пересадочных узлов и перехватывающих парковок и развитие пешеходных зон.

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