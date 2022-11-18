Приморье отправило на фронт очередной гуманитарный груз

Идут поставки всего, что дополнительно необходимо бойцам. Фото: правительство Приморского края.

Из Приморья в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. РВ министерстве ЧС объяснили, что формирование помощи на Донбасс ведется постоянно. Об этом рассказала пресс-служба правительства края.

Снаряжение, техника специального назначение, медикаменты – наш регион регулярно отправляет бойцам грузы. В этот раз воздушным бортом в зону СВО было отправлено 500 зимних спальных мешков и ковриков, лекарства и дизельный генератор большой мощности.

– Идут поставки всего, что дополнительно необходимо бойцам на линии фронта – теплые носки, перчатки, костюмы, шапки, балаклавы и другое снаряжение, – рассказали в министерстве ЧС.

Гуманитарный груз отправили приморскому добровольческому отряду «Тигр», а также бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, бойцам 5-ой армии.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, как жители помогают мобилизованным. Они отправляли стратегические запасы в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота России. А предприниматели края пожертвовали фронту шесть машин.

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