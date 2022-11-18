МЧС выясняют причину трагического пожара в Артеме

В результате пожара погибло 2 человека, мужчина и женщина. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В МЧС России по Приморскому краю уже устанавливают причину трагического пожара в Артеме. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Вечером, 18 ноября, на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом на улице Горсоветский переулок в Артеме.

Пожарные оперативно прибыли на место и уже через 7 минут тушили возгорание. Но на момент их приезда крыша дома была охвачена пламенем. Оно повредило площадь около 60 квадратных метров. В результате пожара погибло 2 человека, мужчина и женщина.

Всего возгорание тушили 13 человек на 4 единицах техники.

Пока что причина пожара не установлена, на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про другое возгорание в частном доме. Все произошло в урочище Сиреневка, в СНТ «Ландыш 1».

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