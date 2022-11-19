Синоптики прогнозируют небольшой снег 19 ноября в Приморье

Местами территорию региона накроет небольшой снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тыловая часть циклона определяет погоду в Приморском крае 19 ноября. Местами территорию региона накроет небольшой снег. Днем осадки сменятся полем повышенного атмосферного давления. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -3…+9°C.

Во Владивостоке сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +5…+7°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +5…+7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7…+9°C.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что на следующей неделе погода в крае будет изменчивой. В некоторых районах пройдет снег и похолодает до -12°C. Например, в понедельник при облачности минимальная температура воздуха достигнет -5…-12°C

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