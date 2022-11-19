Отвалился мотор: автомобиль раскурочило в жестком ДТП в Уссурийске

Последовала вспышка – это оторвались запчасти автомобиля. Фото: Социальные сети

Серьезная авария произошла в Уссурийске на улице Ленинградской. Водитель автомобиля Toyota Chaser на большой скорости потерял управление, врезался в Toyota C-HR… Впоследствии у седана отвалился мотор. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Видеоролики и фотографии с ДТП попали в социальные сети утром, 19 ноября. Отмечается, что само столкновение произошло в ночь с 18 на 19 число. Момент аварии попал на видеорегистратор. На записи видно, как «Чайзер», заметно превысив скорость, обогнал автомобиль с камерой почти по обочине, потерял сцепление с дорогой и врезался в машину. После чего последовала вспышка – это оторвались запчасти автомобиля.

Оторванный двигатель. Фото: Социальные сети

По словам очевидцев, в ходе столкновения пострадал пешеход, водитель C-HR отказался от госпитализации – ему помогли выбраться из авто. При этом виновника аварии забрали на скорой. Сообщается, что он был пьян.

Также известно, что на месте работают полицейские, а улица перекрыта.

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