Мужчина, спровоцировавший жесткое ДТП в Уссурийске, не имел водительских прав

От машины остался только двигатель. Фото: Социальные сети

Водитель Toyota Chaser, который устроил серьезную аварию в Уссурийске, не проходил обучение на управление транспортным средством. Об этом «КП – Владивосток» сообщили в пресс-службе приморского управления ГИБДД. Оказалось, что в ДТП пострадали три человека, а сам нарушитель госпитализирован.

Ранее мы писали, что на Ленинградской рулевой «Чайзера» превысил скорость, потерял управление и врезался в Toyota C-HR. У седана оторвался мотор и другие детали. Очевидцы отмечали, что в ходе столкновения пострадала девушка-пешеход, а водитель C-HR отказался от госпитализации – ему помогли выбраться из авто. Виновник аварии, по мнению местных жителй, был пьян.

В полиции рассказали, что 28-летний мужчина, двигаясь со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Агеева, нарушил правило расположение транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем Toyota C-HR.

– В результате удара произошло повреждение капота автомобиля Toyota Chaser, в результате которого его часть отсоединилась и сбила с ног пешехода, 44-летнюю женщину, находившуюся на тротуаре. В результате происшествия получили травмы водители обоих транспортных средств и пешеход. Двое других пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ, транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

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