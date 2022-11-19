Помощник участкового лесничего попался на взятке в Приморье

Дело было в октябре 2022 года. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Следственный комитет Приморского края завел уголовное дело в отношении помощника участкового лесничего. По версии правоохранителей, он получил взятку в размере 500 тысяч рублей. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Дело было в октябре 2022 года. Обвиняемый получил полмиллиона от своего знакомого в районе улицы Блюхера в Уссурийске. За вознаграждение сотрудник «Приморского лесничества» закрывал глаза на незаконные рубки на территории лесного фонда, находящегося в ведении Сергеевского филиала КГКУ «Примлес».

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении помощника участкового лесничего Углекаменского участкового лесничества Сергеевского филиала Краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки, – отметили в ведомстве.

Сейчас обвиняемый задержан. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что Приморье осужден бывший участковый лесничий. Он закрывал глаза на их незаконную вырубку более полугода и получил за это автомобиль. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

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