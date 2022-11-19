Кровавая резня: мужчина пырнул ножом троих знакомых и случайного прохожего в Уссурийске

Парень находился в пьяном угаре, к тому же под наркотиками. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Уссурийске 24-летний мужчина порезал ножом троих знакомых и напал на рандомного прохожего. Парень находился в пьяном угаре, к тому же под наркотиками. В результате один человек погиб, остальным оказана медицинская помощь. Следственный комитет Приморья направил завершенное уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали в ведомстве, происшествие случилось 10 ноября прошлого года в квартире дома улице Советской в Уссурийске. Компания из троих человек выпивала и употребляла наркотики. В какой-то момент между компаньонами произошел конфликт – 24-летний парень напал с ножом на приятеля. Он нанес ему множество ударов по голове.

За пострадавшего вступился еще один мужчина, который впоследствии так же получил удар ножом и, чтобы спастись, выпрыгнул из окна. Тогда убийца кинулся на третьего приятеля, а затем выбежал на улицу, чтобы убить сбежавшего. Но вот незадача. Там он перепутал его с невиновным прохожим и был пойман полицейскими.

– В результате преступных действий обвиняемого один человек был убит, остальным оказана медицинская помощь и преступный умысел, направленный на убийство нескольких лиц, не был доведен до конца по независящим от лица обстоятельствам, – отметили в СК.

На данный момент ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении преступника. Он обвиняется убийстве и покушении на убийство, «то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, двух и более лиц, лица в связи с выполнением общественного долга, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

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