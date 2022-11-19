В Приморье из-за пожара погиб подросток

Сигнал о пожаре в Кавалеровском районе поступил в 15:07 Фото: Виталий ТИМКИВ

В поселке городского типа Кавалерово в результате пожара в частном доме погиб подросток. Ребенок 2010 года рождения находился в здании, когда оно воспламенилось. Дознаватели МЧС узнают причину трагедии, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в ведомстве, сигнал о пожаре в Кавалеровском районе поступил в 15:07 на телефон пожарной охраны службы. Отряд прибыл на место через четыре минуты.

– На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в доме. В результате пожара дом повреждён на площади около 2 квадратных метров. Для установления причины и обстоятельства пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета.

Для тушения возгорания было задействовано две единицы пожарной техники и шесть человек из числа краевой противопожарной службы.

Напомним, ранее «КП» писала про пожар во Владивостоке, который унес жизни трех приморцев. Огонь полностью уничтожил дворовую постройку.

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