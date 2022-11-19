Больше 80 картин великого русского художника Ильи Репина представит Приморская картинная галерея

На выставке будут представлены работы разных периодов творчества Репина. Фото: Приморская государственная картинная галерея

Более 80 картин великого русского художника Ильи Репина представила Приморская картинная галерея. Также на выставке можно увидеть архивные материалы, фотографии и личные вещи художника из фондов Научного архива Российской Академии Художеств, сообщает «КП – Владивосток».

– Вы сможете увидеть более восьмидесяти произведений живописи, оригинальной и печатной графики. На выставке представлены эскизы, подготовительные рисунки и этюды к программным произведения Ильи Ефимовича Репина таким как: «Бурлаки», «Запорожцы», «Иван Грозный и сын его Иван», – отметили в организации.

Помимо перечисленных произведений, на выставке будут представлены работы разных периодов творчества Репина. В семи залах Главных анфилад расположились портреты различных выдающихся деятелей, историческая и жанровая живопись, эскизы к «хрестоматийным» работам художника, а также «Автопортрет», картина «Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны», портреты Сергея Витте, Владимира Стасова и эскизы к картинам «Бурлаки на Волге», «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года» и «Воскрешение дочери Иаира».

Как рассказала директор галереи Алена Даценко, проект удался благодаря межрегиональному сотрудничеству. Она подчеркнула, что основную коллекцию составили собрания Государственного Русского музея и Научно-исследовательского музея при Российский Академии Художеств. В том числе в выставке приняли участие еще семь других музеев, среди которых: Национальный художественный музей Республики Беларусь, а также Научный архив Российской Академии Художеств.

Выставка открылась во Владивосток 19 ноября 2022 и продлится по 22 февраля 2023 года.

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