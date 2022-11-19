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НовостиВладивосток19 ноября 2022 7:33

Больше 80 картин великого русского художника Ильи Репина представит Приморская картинная галерея

На выставке покажут работы разных периодов творчества гения
Роман КИРИЛКИН
На выставке будут представлены работы разных периодов творчества Репина.

На выставке будут представлены работы разных периодов творчества Репина.

Фото: Приморская государственная картинная галерея

Более 80 картин великого русского художника Ильи Репина представила Приморская картинная галерея. Также на выставке можно увидеть архивные материалы, фотографии и личные вещи художника из фондов Научного архива Российской Академии Художеств, сообщает «КП – Владивосток».

– Вы сможете увидеть более восьмидесяти произведений живописи, оригинальной и печатной графики. На выставке представлены эскизы, подготовительные рисунки и этюды к программным произведения Ильи Ефимовича Репина таким как: «Бурлаки», «Запорожцы», «Иван Грозный и сын его Иван», – отметили в организации.

Помимо перечисленных произведений, на выставке будут представлены работы разных периодов творчества Репина. В семи залах Главных анфилад расположились портреты различных выдающихся деятелей, историческая и жанровая живопись, эскизы к «хрестоматийным» работам художника, а также «Автопортрет», картина «Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны», портреты Сергея Витте, Владимира Стасова и эскизы к картинам «Бурлаки на Волге», «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года» и «Воскрешение дочери Иаира».

Как рассказала директор галереи Алена Даценко, проект удался благодаря межрегиональному сотрудничеству. Она подчеркнула, что основную коллекцию составили собрания Государственного Русского музея и Научно-исследовательского музея при Российский Академии Художеств. В том числе в выставке приняли участие еще семь других музеев, среди которых: Национальный художественный музей Республики Беларусь, а также Научный архив Российской Академии Художеств.

Выставка открылась во Владивосток 19 ноября 2022 и продлится по 22 февраля 2023 года.

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