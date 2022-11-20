У жителей Владивостока появилось уютное общественное пространство

Во Владивостоке программа «1000 дворов Дальнего Востока реализуется первый год. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Уютное общественное пространство появилось у жителей улицы Успенского во Владивостоке. Речь идет о территории рядом с домами № 92, 96, 98, 100, 106, 108, 110 и 112. Сквер ввели в строй по новой федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока».

Мэр города Константин Шестаков и спикер городской думы Андрей Брик не только своими глазами увидели, что сделано в сквере, но и пообщались с местными жителями – теми, для кого и была проведена большая работа.

Здесь заасфальтировали пешеходные дорожки и несколько придомовых дорог, установили детские карусели, опоры уличного освещения (свет обещают подключить до конца месяца), скамейки, турники и небольшую сцену для проведения различных мероприятий. Но больше всего местные жители рады спортивной площадке для игры в футбол и баскетбол. Планируется, что здесь будут проходить уроки физкультуры у местных школьников и даже городские соревнования по стритболу.

Кроме того, в сквере привели в порядок деревья, которые сильно пострадали два года назад во время ледяного дождя, а также высадили много новых.

Все работы на объекте выполнила Дирекция общественных пространств Владивостока. Она же будет содержать сквер в порядке. В дирекции говорят, что при проектировании старались максимально учесть пожелания местных жителей.

– Во Владивостоке программа «1000 дворов Дальнего Востока реализуется первый год. Эта территория вошла в состав программы потому, что запрос на ее благоустройство был уже давно. Первым делом мы уточнили запросы людей. В следующий раз уже приготовили свои предложения и тоже показали их местным, обсудили все детали. Итог третьей встречи - утвердили проект, и мы приступили к его реализации, – рассказал исполняющий обязанности руководителя дирекции Артур Шибаров.

Константин Шестаков отметил, он убедился, что сквер понравился людям, которые проживают на этой улице, и это самое главное. И если местным жителям будет интересно, здесь можно будет организовать площадку и для собак.

Напомним, что в федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока» в этом году вошли семь территорий Владивостока. Это общественные пространства на улицах Успенского, Добровольского, Верхнепортовой, Прапорщика Комарова, Карбышева, Русской и Окатовой.

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